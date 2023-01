Colau celebra el "fin de la tensión" en Cataluña con la "desjudicialización"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, entrevistada en La Hora de La 1 de TVE, ha celebrado que la "tensión" en Cataluña "haya bajado mucho" con la "desjudicialización", al ser preguntada por si considera que el 'procés' independentista ha terminado, pero al mismo ha advertido que decir que "la cuestión catalana está resuelta y que ya no hay nada de lo que hablar es pasarse". Así lo ha afirmado un día después de la cumbre hispano francesa, contra la que se manifestaron miles de personas, entre ellas el presidente de ERC, Oiol Junqueras, que tuvo que marcharse antes por los pitos y gritos contra él, un hecho que la alcaldesa considera "lamentable" y que conoce a Junqueras, y que ha pasado "muchos años en prisión", una experiencia que ha calificado como "durísima" y ha pedido que "más allá de las diferencias politica que cada uno tenga" que "se expresen con respeto". Sobre si la decisión del presidente Aragonès de marcharse antes de que terminaran los actos de la cumbre le provocó incomodidad, la alcaldesa ha dicho que "no", ha señalado que estuvieron hablando "antes", con "mucha cordialidad" y que no detectó "tensión ni incomidad", "sencillamente, el president decidió retirarse un poco antes, ya está, es su decisión". Por último, en relación con el proyecto político Sumar de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, ha dicho que en el último acto celebrado recientemente en Barcelona, "se desbordó el auditorio" y desde el "espacio de los comunes" ha dicho que han hecho esa "confluencia" donde van todos juntos y que le trasladó ue contara "al 100%" con ellos.

Foto: La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. EFE/Quique García