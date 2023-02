Accidentes laborales mientras trabajamos

¿Cómo saber si se ha tenido un accidente laboral?. ¿Qué cubre la empresa? Estas dudas las resuelve en 'La Hora de la 1' Luis Tobajas, inspector de Trabajo: "Lo primero que tenemos que saber es que las empresas con trabajadores con teletrabajo o trabajando a distancia tienen que hacer una evaluación de riesgos. Ver qué riesgos tenemos al trabajar en casa y la empresa tiene que poner a disposición del trabajador la mesa, la silla, la pantalla que vaya a utilizar el trabajador, porque tiene que estar ergonómicamente adaptado al trabajador", explica.

Además, el experto pone algunos ejemplos sobre los tipos de accidentes laborales que podemos tener en casa: "Y después hay que tener en cuenta que si un trabajador tiene un accidente mientras está en horario laboral, asegurarse de que eso es un accidente de trabajo. Si estoy en casa trabajando me levanto a por un vaso de agua y me tropiezo y tengo un esguince, eso sí que es un accidente de trabajo. Ahora, bien distinto, es que yo me levante para tender y tenga un accidente mientras lo hago", afirma.

Para finalizar, aclara que no hace falta que vaya nadie a hacer una visión de riesgos laborales: "Pero sí que tiene que facilitar a la empresa información sobre las condiciones que tiene en su casa. Si yo estoy en mi casa trabajando no tengo que estar poniendo lavadoras. Lo importante es el accidente que he tenido en mi casa, lo podría haber tenido igual en una empresa física", recalca.