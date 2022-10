La gran confusión - Programa 4: ¿Somos buenos vecinos?

Todos tenemos vecinos o los hemos tenido. Todos somos vecinos o lo hemos sido. Sin embargo, ¿somos buenos vecinos? ¿Son necesarios los vecinos o se convierten en una molestia? ¿Nos gusta tener vecinos o preferimos vivir sin ellos? Únete a la conversación en ‘La gran confusión’.

Bajo ese argumento genérico, Xavier Sardà recibe en el plató a una mujer que ha tenido muchos vecinos, de muchos tipos y en muchos lugares del mundo: la experta en protocolo Carmen Lomana. También cuenta sus asuntos vecinales la actriz Bibiana Fernández, y se le añade para contar historias de escalera la actriz Loles León, algunas de las cuales han acabado bien, pero otras no tanto.

A ambas invitadas se suman la modelo y presentadora Judit Mascó, los escritores Edu Galán y Juan Soto Ivars, y la actriz Vanesa Romero, con amplia experiencia en series de ficción sobre vecindarios, pero también con historias reales con sus vecinos. Ana Boadas trae el sorprendente testimonio de vecinos que viven en una comunidad nudista y la hilarante bitácora del periodista Xavier Pérez Esquerdo como presidente de su escalera.

Además, el humorista Miki Dkai da su particular visión del mundo vecinal, el imitador Pep Plaza encarna al “otro Xavier Sardà” y el showman Quique Jiménez implica al público en un nuevo juego de participación. También la actriz y humorista Judit Martín pasa por el plató para hacer de las suyas.