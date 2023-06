'La historia del arte' de Gombrich es el libro más vendido y más leído de la historia del arte. Y, probablemente, el más voluminoso. Abarca desde la prehistoria al siglo XX. Y no tiene a ninguna mujer entre sus páginas. ¿Cómo es posible esto? Esta es la primera pregunta que se hizo María Gimeno. ¿Y cómo es posible que no me haya dado cuenta en una primera lectura? Reflexionar sobre estos dos hechos y corregir la ausencia de mujeres es lo que la artista se propone con su performance Queridas viejas.