Bowie Taken By Duffy. La exposición ‘Bowie Taken by Duffy’ presenta el trabajo del prestigioso fotógrafo británico Brian Duffy con David Bowie, uno de los músicos más influyentes y talentosos de la historia. Durante un periodo de 9 años, a menudo conocido como los ‘Años Dorados’ de Bowie, trabajaron juntos en cinco sesiones fotográficas y tres portadas de álbumes. Juntos, Duffy y Bowie rompieron fronteras visuales y de identidad y, en 1973, crearon un icono cultural con la portada del álbum Aladdin Sane. En la muestra Los asistentes podrán disfrutar tanto del archivo fotográfico de las sesiones como de música, videoclips, piezas artísticas, fotografía vintage y moderna e impresiones Chromaluxe de gran formato. También se exhiben cámaras, cartelería, álbumes, obras de arte, bocetos, notas, dibujos y diseños de vestuario. Puede visitarse hasta el 25 de junio en el Colegio de Arquitectos de Madrid.