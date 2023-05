La aventura del saber - 17/05/23

Sub

Mara Peterssen entrevista Matilde Fernández, presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada. Un estudio reciente asegura que el 13,4% de los españoles se siente solo y cuantifica los costes humanos, sanitarios, y económicos que genera este asilamiento.

Centenario Lluís Domènech i Montaner. Lluis Domènech i Montaner es uno de los arquitectos más importantes del modernismo europeo, pero su figura ha sido injustamente olvidada e incluso menospreciada. Es el autor de muchos de los edificios que han hecho de Barcelona la capital mundial del modernismo. El Palau de la Música Catalana y el Hospital de Sant Pau, ambos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, son las más conocidos, pero su legado abarca otras obras extraordinarias. El centenario de su muerte, que se celebra este año con múltiples actividades, es una gran oportunidad para reivindicar su extraordinario legado.

Universo Sostenible: ¿Son inteligentes las aves? Emitimos el tercer capítulo de Universo Sostenible, la serie coproducida por CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, y capitaneada por la Universitat de València. En esta ocasión, las protagonistas son las aves. Tradicionalmente han sido consideradas inferiores en inteligencia respecto a los mamíferos. Los estudios del comportamiento de las aves nos permiten entender uno de los grandes misterios de la evolución: la relación entre la inteligencia y el tamaño del cerebro. Algunos estudios han demostrado que los cuervos elaboran herramientas o resuelven acertijos, y los loros cuentan con un vocabulario muy diverso. Tales capacidades han sorprendido a muchos investigadores, que no las esperaban en estos animales, a causa del reducido tamaño de su encéfalo y de la carencia de corteza cerebral.

Reportaje en red: Digitalizamos y colgamos en nuestra página web ‘Falstaff, la despedida de Verdi’. A la edad de 80 años, cuando ya todo el mundo pensaba que se había retirado, Verdi compuso su última ópera, Falstaff. El libreto se basa en la comedia de Shakespeare ‘Las alegres comadres de Windsor’. No era la primera vez que Verdi se inspiraba en el dramaturgo inglés más universal. En el amplio catálogo verdiano destacan sus célebres óperas protagonizadas por Otelo y Macbeth. Pero en esta ocasión el maestro abandona el drama y escribe en clave de ironía y comedia. El lema de Falstaff ‘Todo el mundo es burla’, es una especie de testamento vital y musical, una sorprendente despedida del genial compositor italiano.