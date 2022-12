La aventura del saber - 15/12/22

Mara Peterssen comenta con el periodista e historiador del arte Peio Riaño la exposición ‘En el ojo del huracán. Vanguardia en Ucrania, 1900-1930’ que se puede visitar en el Museo Thyssen.

‘Amalia Avia. Archivos de ausencias’. Uno de los lemas preferidos de la pintora Amalia Avia era pintar lo que no podía fotografiar. A lo largo de su carrera, que comenzó en los años 50 y continuó hasta poco antes de su muerte en 2011, la artista convirtió la arquitectura del Madrid antiguo en paisajes de la memoria, en el recuerdo de vidas pasadas. Fue la gran cronista de la capital y dedicó muchas de sus obras a escenificar la vida cotidiana de la calle, a recrear objetos y ambientes domésticos.Trabajadora incansable, pintaba durante horas en su estudio y su estilo se asimiló siempre al del grupo de los realistas de Madrid, con su gran amigo Antonio López al frente. La Sala Alcalá 31 de Madrid le ha dedicado la gran retrospectiva, ‘El Japón en los Ángeles. Los archivos de Amalia Avia’, con la idea de revisar su trabajo desde un planteamiento novedoso, a través de sus archivos fotográficos.

Mara Peterssen entrevista a Sagra Díaz, Ana Pérez y Mar Navarro, autoras de ‘Entre dramas y pelucas’, una libro que realiza una aproximación a la peluquería teatral y que ha sido editado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

Hergé. The Exhibition. El Círculo de Bellas Artes de Madrid acoge ‘Hergé. The Exhibition’, la mayor exposición monográfica creada hasta la fecha sobre Hergé, el artista belga que dio vida a Tintín, el reportero más célebre del mundo del cómic. Más de 300 piezas originales del universo creativo de Hergé nos permiten explorar los procesos creativos detrás de los álbumes más emblemáticos de Tintín, sus influencias cinematográficas, su diálogo con el arte contemporáneo y hasta su trabajo en el estudio.

‘Boek visual Elisa Torreira: La serie Boek visual nos presenta cada semana a artistas que, en diferentes formatos (fotografía, dibujo, diseño gráfico, collage…) nos acercan a la poesía experimental. En esta entrega conocemos la obra de la artista visual y poeta Elisa Torreira. Sensibilidad, poesía, ansias de desvelar, de revelar, de animar a que todo lo que palpita (árbol, mar, paisajes, la emoción que le producen) siga palpitando.

La Universidad Responde. Universidad Jaume I: Diferencias entre aprender inglés como 2ª o 3ª lengua.

Reportaje en red: Digitalizamos y colgamos en nuestra página web ‘Sin nosotras no se mueve el mundo’ Hay trabajos absolutamente imprescindibles, uno de ellos es el que llevan a cabo las trabajadoras de hogar y cuidados. Territorio Doméstico y otras organizaciones reivindican de una forma constante y mediante la formación, la acción performática y las canciones una serie de derechos de los que carecen. Sin ellas no se mueve el mundo.