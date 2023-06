La aventura del Saber: La aventura del saber - 13/06/23 | RTVE Play

Mara Peterssen y la doctora en Psicología Laura Rojas-Marcos explican qué es el Síndrome del Impostor, un fenómeno psicológico por el que algunas personas creen que han conseguido éxito laboral gracias a la suerte o la casualidad, no a los méritos profesionales. Piensa que no lo merecen y sienten miedo a ser descubiertos como un fraude.



Prometeo Escultura. Conocemos la labor de ‘Prometeo Escultura’, una empresa de Valladolid que se dedica a la realización de esculturas y figuras destinadas al mundo audiovisual: televisión, teatro, cine y museos. Es un ejemplo más del trabajo artístico y tradicional que nos muestra FOACAL, Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León.



Mara Peterssen entrevista a Óscar Martínez, profesor de Profesor EASD Valencia y autor del libro ‘El eco pintado’, que cuenta curiosidades sobre la metapintura: espejos, lienzos, cuadros, fotografías o mapas o que encontramos dentro los cuadros.



Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano (NCC). Emitimos nuestra colaboración semanal con la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI). Se trata de un programa semanal dedicado al conocimiento que visibiliza acontecimientos de trascendencia científica, tecnológica, educativa y académica propiciados por sus protagonistas en Iberoamérica. En esta entrega, entre otros temas, hablamos del descubrimiento de un arrecife de coral milenario en las Islas Galápagos y de las casas impresas en 3D que se usarán en Marte.



Reportaje en red: Digitalizamos y colgamos en nuestra página web ‘Queridas viejas’. ‘La historia del arte’ de Gombrich es el libro más vendido y más leído de la historia del arte. Y, probablemente, el más voluminoso. Abarca desde la prehistoria al siglo XX, pero no tiene a ninguna mujer entre sus páginas. ¿Cómo es posible esto? Esta es la primera pregunta que se hizo María Gimeno. ¿Y cómo es posible que no me haya dado cuenta en una primera lectura? Reflexionar sobre estos dos hechos y corregir la ausencia de mujeres es lo que la artista se propuso con su performance Queridas viejas.