La aventura del saber - 03/05/23

Mara Peterssen entrevista a la periodista Susana Santaolalla. La directora del espacio 'Libros de arena' de RNE ofrece algunas recomendaciones literarias muy atractivas.



Al paso del hielo. Conocemos un estudio realizado sobre el retroceso glaciar en el monumento natural de los glaciares pirenaicos, concretamente en el glaciar del Aneto y de Las Maladetas. Los glaciares atesoran la historia del mundo y en el Valle de Benasque podemos observar su pasado y su presente y explicar su preocupante futuro. El Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC y el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático relatan su impresionante evolución y delicada situación.



Universo Sostenible: ¿Nacen nuevas neuronas en el cerebro adulto? Estrenamos una nueva temporada de Universo Sostenible, una serie coproducida por CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, y capitaneada por la Universitat de València. En el proyecto participan los servicios de audiovisuales y las unidades de comunicación científica de 29 universidades españolas. Los reportajes buscan profundizar en la transmisión a la ciudadanía de un conocimiento riguroso de la realidad para que sean más críticos y responsables en sus decisiones. En el primer capítulo explican cómo el uso de células madre resulta una herramienta muy interesante para el estudio in vitro de los mecanismos moleculares implicados en las enfermedades neurodegenerativas. El objetivo final de gran parte de las investigaciones sobre el cerebro es descubrir tratamientos para detener o revertir estas enfermedades, así como el descubrimiento de marcadores tempranos de la enfermedad que permitan actuar sobre ellas antes de que se desarrollen sus síntomas.



Bowie Taken By Duffy. La exposición ‘Bowie Taken by Duffy’ presenta el trabajo del prestigioso fotógrafo británico Brian Duffy con David Bowie, uno de los músicos más influyentes y talentosos de la historia. Durante un periodo de 9 años, a menudo conocido como los ‘Años Dorados’ de Bowie, trabajaron juntos en cinco sesiones fotográficas y tres portadas de álbumes. Juntos, Duffy y Bowie rompieron fronteras visuales y de identidad y, en 1973, crearon un icono cultural con la portada del álbum Aladdin Sane. En la muestra Los asistentes podrán disfrutar tanto del archivo fotográfico de las sesiones como de música, videoclips, piezas artísticas, fotografía vintage y moderna e impresiones Chromaluxe de gran formato. También se exhiben cámaras, cartelería, álbumes, obras de arte, bocetos, notas, dibujos y diseños de vestuario. Puede visitarse hasta el 25 de junio en el Colegio de Arquitectos de Madrid.



Reportaje en red: Digitalizamos y colgamos en nuestra página web 'Reencuentro en Palabras'. Hay muchas maneras de acercarse a una obra de arte. El Museo del Prado, es un lugar para observar y, también, para escuchar, imaginar y sentir. La actividad ‘Reencuentro en Palabras’ está destinada a grupos de personas ciegas o con baja visión y sus acompañantes. Pone el acento en un tipo de visita más descriptiva, en la que las obras se comentan con un lenguaje preciso y evocador, lo que permite a los participantes formarse una imagen mental de las pinturas. El recorrido aborda el corazón del Museo del Prado, propiciando un reencuentro con obras universalmente reconocidas desde un enfoque diferente, centrado en el poder evocador de la palabra.