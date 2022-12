La aventura del saber - 01/12/22

Mara Peterssen entrevista a la filóloga y actriz Luna Paredes. Nos recuerda la importancia de revisar y corregir los textos antes de enviarlos o presentarlos.



'Queridas viejas'. 'La historia del arte' de Gombrich es el libro más vendido y más leído de la historia del arte. Y, probablemente, el más voluminoso. Abarca desde la prehistoria al siglo XX. Y no tiene a ninguna mujer entre sus páginas. ¿Cómo es posible esto? Esta es la primera pregunta que se hizo María Gimeno. ¿Y cómo es posible que no me haya dado cuenta en una primera lectura? Reflexionar sobre estos dos hechos y corregir la ausencia de mujeres es lo que la artista se propone con su performance 'Queridas viejas'.



Mara Peterssen entrevista al escritor y dramaturgo Nando López. Ha publicado 'Cuál es tu lucha', una novela en la que entrelaza el testimonio real de 15 jóvenes y que muestra una imagen muy actual de sus vidas y problemas.



'Boek visual: Felipe Zapico'. La serie Boek visual nos presenta cada semana a artistas que, en diferentes formatos (fotografía, dibujo, diseño gráfico, collage…) nos acercan a la poesía experimental. En esta entrega conocemos la obra del artista multidisciplinar Felipe Zapico. Él mismo ha dicho, en alguna ocasión, ‘Hago muchas cosas, casi todas por admiración y desobediencia. La palabra, fotografía y artes de la contemplación son mis rutinas diarias’. Boek Visual nos ofrece una selección de su rutinaria rebeldía fotográfica.



La Universidad Responde. Universidad Politécnica de Valencia: ¿Cómo se puede rentabilizar un cortafuegos?



Reportaje en red: Digitalizamos y colgamos en nuestra página web 'Jazz en Palacio'. Los jardines del Campo del Moro, en el Palacio Real de Madrid, recuerdan que, en el siglo XII, en esos terrenos acamparon las tropas musulmanas que intentaron reconquistar Madrid, atacando el antiguo Alcázar, desde la ladera próxima al río Manzanares. Desde entonces, los históricos jardines, han sido testigos de los grandes acontecimientos de nuestra historia. En la actualidad se utilizan como parque abierto al público y en verano de 2020 sirvieron de escenario para celebrar el primer festival de jazz en el Palacio Real..