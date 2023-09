José Mota Live Show - Programa 7 completo | Ver ahora

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7) Sub

Hoy nos visitan el cantante y compositor ganador de La Voz Antonio José, y el ex Mecano Nacho Cano. Gloria Serra (José Mota) investiga el caso de una una niña poseída porque no quiere volver al cole.Antonio Ferreras (Javier Quero) y el reportero Antonio Rubio (José Mota) nos dan la última hora de la operación retorno desde la DGT. Susi Caramelo nos da consejos para superar el final del verano. More nos explica cómo a hacer deporte y correr maratones. Nuestros Maestros de la costura, Lorenzo Caprile (Javier Quero) y Palomo Spain (Fede de Juan) dan consejos a los candidatos a la investidura. El vigilante de la playa (José Mota) tiene una visita inesperada: Nacho Cano. Descubriremos quién conoce mejor las canciones de Mecano: Mota o Nacho Cano. Los Chunguitos (Javier Quero y Fede de Juan) acuden al programa First Dates. Barbie y Ken (Patricia Conde y José Mota) convocan casting para la secuela de la película Barbie. Patricia Conde entrevista a la Blasa sobre el misterio del triángulo de las Bermudas.