Fer un Erasmus no és només conèixer món, aprendre idiomes, fer amics o sortir de festa. Segons un estudi de la Comissió Europea, els joves que s'han acollit a aquests intercanvis mostren una taxa d'atur el 23% inferior a la d'aquells que no surten a estudiar a fora. I és que l'experiència internacional que aporta un Erasmus és un factor molt valorat pels empresaris a l'hora de contractar un treballador. Aquesta setmana 'Jo soc Erasmus' coneix el cas de dues persones que han arribat a l'èxit després de deixar una professió sòlida, per la qual havien estudiat, i emprendre un nou camí professional cap a la seva vocació.





Inés Benavides es va graduar en Enginyeria de Mines mentre feia el seu Erasmus a París. A la capital de França va conèixer el seu marit i va començar a treballar en una consultoria d'empreses, feina que la va portar a viatjar per Europa i Estats Units. El naixement de la seva filla li va fer veure que no podia compaginar aquell tren de vida amb el fet de ser mare. Va apostar per una de les passions de la seva vida i va crear la seva pròpia empresa de disseny de mobles i interiorisme.





La Raquel Canseco va fer el seu Erasmus a Peruggia, Itàlia. Sempre havia volgut estudiar alguna cosa vinculada a la comunicació però els seus pares preferien una professió que li permetés guanyar-se la vida i al final va fer Administració i Direcció d'empreses. En el quart curs va aconseguir la seva primera feina en una empresa de publicitat. Després d'uns anys treballant va decidir deixar-ho tot i dedicar-se al que volia i així va néixer el bloc Dorothy's Red Shoes, un dels més reconeguts en el món nupcial.