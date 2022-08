Quan parlem d'Erasmus tots pensem en joves estudiants universitaris d'uns 20 anys d'edat. Però aquestes beques van molt més enllà. El programa Erasmus+ està pensat per a qualsevol persona que vulgui formar-se a l'estranger, des de la infantesa fins a l'edat adulta, sense límits d'edat. I de la mateixa manera, aquestes beques no arriben només als estudiants universitaris, sinó també a professors, emprenedors o persones que estan cursant màsters o postgraus. Aquesta setmana 'Jo soc Erasmus' mostra els casos tant de gent molt jove com de persones de 80 anys que han decidit acollir-se a una beca Erasmus.