Al voltant de 40.000 estudiants s'instal·len cada any a Espanya seduïts per l'experiència Erasmus, que es traspassa de generació en generació. I és que, des de fa més de quinze anys, Espanya és el destí preferit dels estudiants que s'acullen a aquestes beques, per damunt de destinacions com Alemanya, Regne Unit o França. Aquesta setmana 'Jo soc Erasmus' mostra el cas de dues noies estrangeres que van triar Barcelona com a destí del seu Erasmus.





La Giorgia és una italiana que estudia cultures estrangeres a la Universitat d'Urbino i que va decidir fer el seu darrer curs de carrera en dues destinacions diferents, Estats Units i Barcelona, on va arribar el passat mes de gener. A tots dos llocs va alternar el seus estudis amb la seva vocació per la música i el cant, i fruit d'això va acabar interpretant peces a alguns dels llocs més emblemàtics de Barcelona. Ara la Giorgia ha tornat a Itàlia per graduar-se però assegura que tornarà a Barcelona en algun moment o altre. Per amor o per feina, però de ben segur que tornarà.





La Beatriz va néixer a Toulousse, França, i va descobrir de ben petita el món de les olors. Recorda que olorava tot el que l'envoltava i que jugava a endevinar el perfum que utilitzava la gent quan els hi feia dos petons. La seva afició la va convertir en la seva professió i de gran va estudiar química especialitzada en perfum, aroma i cosmètica. En l'últim any va venir a fer l'Erasmus a Barcelona i va fer pràctiques a l'empresa Puig. I aquest va ser un pas determinant en la seva vida. Després va trobar feina, va crear la seva pròpia marca de perfums i va acabar formant la seva família.