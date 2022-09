Jo Soc Erasmus - Emprenedors

Obrir un negoci no és fàcil i encara menys mantenir-lo: l'experiència, la formació i un bon equip són els principals requisits per obtenir l'èxit. El programa Erasmus + contempla la fórmula Erasmus per a Joves Emprenedors, que ofereix a aquells que volen muntar un negoci l'oportunitat d'aprendre d'empresaris experimentats de petites o mitjanes empreses (PYMES) arreu d'Europa. En aquest programa 'Jo soc Erasmus' coneixereu el cas de dues persones que s'han acollit a aquesta modalitat.