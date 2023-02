Javier Fernández: Rompiendo el hielo - Episodio 3: El pionero

Sub

Lo que en un primer momento parece un fracaso total, la decepción de no subirse al podio en los Juegos Olímpicos de 2014, termina ayudando a Javier en su trayectoria deportiva: con el éxito del mundial de Shangai 2015, continuando por el mundial de Boston 2016, con una actuación considerada de las mejores del patinaje artístico, y disfrutando de esa esperada medalla Olímpica en Pyeongchang 2018. Tras ser un pionero en el patinaje artístico en nuestro país, Javier continúa muy ligado al patinaje sobre hielo en su vida actual, sigue intentando que su deporte sea más reconocido y que España no deje atrás a los jóvenes talentos que por falta de medios tienen que abandonar sus carreras deportivas. Tras su retirada, ¿Qué le deparaba el futuro? ¿Javier ha sentido un vacío en su vida o un alivio al terminar de competir? En este capítulo vivimos la retirada de Javier recordando todos los triunfos de su carrera y sus triunfos actuales con su gran proyecto: "Revolution On Ice".