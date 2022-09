Insòlits - E-games, l'esport més tecnològic

Insòlits s'introdueix de la mà de l'Ander Mirambell als e-games, l'esport més tecnològic.Concentració, reacció i estratègia, tres aspectes que necessita l'Ander per afrontar un nou repte, els videojocs. Aquesta vegada és la Natalie la voluntària que acompanya i s'enfronta contra l'Ander a un partit del FIFA.

Coneixem en Xavier Sancliment qui ens fa un tour per la primera gaming house de Catalunya. Una casa on practiquen, fan esport, pensen en estratègies i sobretot es preparen pel pròxim torneig; una casa on no hi falta de res. Els e-games són un esport poc comú però que comporta moltes hores de pràctica. En Rubèn, director esportiu de l'equip ARMY serà qui els ensenyarà a fer funcionar un comandament i finalment arribaran a competir contra dos professionals. Quin serà el resultat?