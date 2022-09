Ingeniería antigua - Episodio 7: El poder del agua - Documental en RTVE

El agua es una cuestión de vida o muerte. Es lo único sin lo que ninguno de nosotros puede prescindir. No podemos sobrevivir más de tres días sin él. Una ciudad moderna como Nueva York consume mil millones de galones de agua todos los días. Pero esto ha significado construir grandes túneles subterráneos, desviar ríos, construir poderosas represas. A pesar de toda esta innovación, el mundo todavía enfrenta una escasez de agua. El crecimiento de la población, la agricultura y la industria impulsan una demanda cada vez mayor de este recurso invaluable. Más de dos mil millones de personas no tienen suficiente agua dulce para beber. Hace miles de años, una población global más pequeña significaba que encontrar fuentes de agua generalmente no era un problema. Pero encontrar formas de controlar y transportar el agua requeriría un gran salto en el ingenio humano y conduciría al nacimiento de la agricultura y permitiría la expansión de las civilizaciones antiguas.