Informe Semanal - Los últimos de Guantánamo

Un equipo de ‘Informe Semanal’ ha viajado hasta la base de Estados Unidos en Cuba, a Guantánamo, cuyo nombre, 20 años después, sigue evocando abusos y torturas. No es sencillo llegar ni entrar en esa cárcel, que aún hoy está en uso para 30 presos. 779 personas, todas musulmanas, han pasado por allí. A la mayoría nunca los imputaron. Como a Mansoor y Mohamedou que, tras estar 14 años encerrados sin cargos, cuentan que al principio no sabían a dónde les estaban llevando: "Cambiaron nuestros cuerpos a base de golpes, humillándonos". Mohamedou relata que fue "sometido a muchos métodos de tortura, incluyendo agresión sexual, palizas... Cuando me dijeron que iban a secuestrar a mi madre, les dije que diría cualquier cosa. Sólo dadme un papel en blanco. Lo firmaré".



De las 30 personas que siguen en esta cárcel sólo una ha sido juzgada y condenada en un juicio militar. 16 están esperando un país que los acoja: tienen permiso para salir, pero el Congreso de EE.UU. prohibió trasladarlos. También están los 9 sospechosos de algunos de los mayores atentados de la historia: el 11-S o los atentados de Indonesia. Todos siguen esperando la fecha de su juicio. También esperan justicia los familiares de las víctimas. Theodore Olson, exprocurador general estadounidense, cuya mujer viajaba en uno de los aviones que impactó contra las Torres Gemelas, justifica que "Guantánamo era la única alternativa aceptable a las prisiones de su país o a instalaciones de otros. Sacó a estas personas de las calles... Las sacó de circulación, las mantuvo alejadas de cometer más actos terroristas".