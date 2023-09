Informe Semanal: El último carbón | RTVE Play

La central térmica de As Pontes, la más grande de nuestro país, cierra sus puertas después de 47 años dominando el paisaje y marcando el paso de la economía de la zona. ‘Informe Semanal’ ha recorrido sus instalaciones para hablar con sus responsables y trabajadores del futuro que les espera. Hay muchos planes de reconversión en marcha y en juego está la creación de nuevos empleos tanto directos como de empresas auxiliares. La pérdida de competitividad del carbón, la contaminación que genera y el aumento del coste del derecho de emisiones de CO2 están obligando a acelerar la transición verde, superada en parte la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. ENDESA ya solicitó el cierre de la térmica en diciembre de 2019 y, después de cuatro años, ha llegado ese momento. Ahora mismo se está quemando el carbón que queda. Marcos Prieto, especialista de Laboratorio y Medio Ambiente de la central, confiesa que "preparados para una situación como esta nunca se está. Hay que pensar que en 2017 esto iba a durar hasta 2050 y ahora estamos cerrados. O sea, el medio de vida de mucha gente se acaba de ir al traste".

Hay varias alternativas puestas encima de la mesa pero, como reconoce el alcalde de As Pontes, Valentín Formoso, la preocupación es máxima: "Este ayuntamiento va a perder una parte importante de sus ingresos mientras no aparezcan nuevos productos industriales". La plantilla directa tiene, en su mayoría, nuevos destinos, pero los operarios de la industria auxiliar, más de un centenar, duda ante los planes de formación y posibles incorporaciones a nuevas empresas. Roberto Ramudo, mecánico de Maessa, nos dice que "los de las empresas auxiliares no tenemos solución ninguna ni nada. Los trabajadores que estamos aquí quedamos en la puta calle".