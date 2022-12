Informe Semanal - Sumar vida a los años

Relacionar personas a las que les separa una vida. Es el objetivo de varios proyectos intergeneracionales puestos en marcha en España que buscan el bienestar emocional, sobre todo, de nuestros mayores. En un Centro de Día de Albolote, en Granada, mayores de 60 años y niños menores de tres pasan juntos buena parte de la jornada. Antonio, uno de los abuelos, nos dice que "los niños son vida, te dan alegría". Este reportaje, con Marisa Areopagita y Teresa Pérez al frente, explica que esta manera de relacionarse, con personas de otras edades, ayuda a nuestros mayores a reencontrar un propósito vital y a vencer la apatía o el aburrimiento.

Josefa Ros, investigadora postdoctoral en estudios sobre el aburrimiento, nos comenta que "las residencias cuentan con programas de terapia o animación para que sus usuarios estén entretenidos, pero el problema es que esta atención no es personalizada y no siempre se puede encontrar esa motivación". En España, hay 9 millones y medio de personas mayores de 60 años y la cifra sigue creciendo. Programas también como 'Adopta un abuelo' ayudan a combatir la soledad y el aburrimiento, dos de las plagas que afectan más a los mayores.

También se visita en Alicante el único edificio intergeneracional que hay en nuestro país. La idea surgió en 2008 al descubrir a un joven que acompañaba a una vecina mayor al hospital o a hacer la compra mientras ella le preparaba la comida. Los requisitos ahora para compartir casa son, para el mayor tener más de 65 años, una renta baja y ser autónomo; para la persona más joven no tener más de 35. Los jóvenes así encuentran una vivienda asequible y los mayores una alternativa a la residencia en la que convivir suma años a su vida.