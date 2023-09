Informe Semanal - #SeAcabó

El triunfo en el Mundial de Fútbol de Australia y Nueva Zelanda se vio ensombrecido por los actos y los gestos de Luis Rubiales. En tres semanas, el reconocimiento de la gesta deportiva se ha mantenido, se han emprendido ciertos cambios y se ha logrado avanzar algo en la lucha contra el machismo en el Deporte, con muchas muestras de apoyo y solidaridad a favor de la igualdad en el fútbol. Sin embargo, ni la RFEF ni el CSD han logrado que Rubiales dé un paso al frente. Sí lo ha hecho la Fiscalía, que este viernes ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional por un posible delito de agresión sexual y otro de coacciones. Ha sido el siguiente paso dado por la propia jugadora de la selección nacional Jenni Hermoso, que esta semana ha denunciado a Rubiales ante la Fiscalía General del Estado por el beso no consentido de la final del Mundial y por la presión sufrida posteriormente, incluso sobre su familia.

‘Informe Semanal’ se pregunta si éste puede ser un punto de inflexión. Para Máriam Martínez-Bascuñán, profesora de Ciencia Política de la UAM, "es una pequeña revolución que ha provocado casi una catarsis. Una catarsis nacional e internacional en la que hemos tomado conciencia de que nuestra brújula moral ha cambiado. Y que tiene que ver no solamente con la visibilización de abusos que se estaban produciendo, sino también con un hartazgo". Amanda Gutiérrez, del sindicato FUTPRO, añade, sobre lo ocurrido, que "lo relevante de todo este asunto es que no fue un hecho puntual. Es estructural" y, en su opinión, se le ha dado al asunto una visibilidad que debía tener y no tenía. Además, según María José López, abogada de la Asociación de Futbolistas Españoles, "no es normal que sea más fácil ser vicepresidenta de Gobierno que presidenta de una federación. Hay 63 federaciones nacionales en nuestro país y solo dos están presididas por mujeres".