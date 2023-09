Informe Semanal - San Sebastián, cine de excepción

‘Informe Semanal’ se ha acercado al Festival de San Sebastián para comprobar que el cine de autor sigue llenando las salas. Y eso que se ha dejado sentir la huelga de los actores de Hollywood, que reclaman precisamente, y entre otras cosas, más control en el uso indiscriminado de la IA. El director del certamen, José Luis Rebordinos, reconoce que "esto sí es un temporal de verdad. Nos ha complicado mucho la vida y nos ha quitado algunas presencias muy bonitas que esperábamos tener". Como la de Javier Bardem, imagen del festival y uno de los tres premios Donostia, que no ha podido acudir por estar sindicado en EE.UU. Sin embargo, en la edición de este año, han sido protagonistas dos leyendas del cine: Hayao Miyazaki, que ha elegido San Sebastián para el estreno europeo de la que podría ser su última película, 'El Chico y la Garza', y Víctor Erice, otro de los premios de honor, Concha de Oro por ‘El espíritu de la colmena’ hace 50 años y que regresa con ‘Cerrar los ojos', su cuarto largometraje después de 31 años.

Hay que tener en cuenta además que este año, por primera vez, las tres películas españolas que optan a la Concha de Oro están dirigidas por mujeres: Isabel Herguera, Jaione Camborda e Isabel Coixet. Lo imposible casi ha sido entrevistar a Juan Antonio Bayona. Su agenda apenas le daba unos minutos para charlar sobre ‘La sociedad de la nieve’, la película sobre el accidente de avión en los Andes de 1972 que representará al cine español en los Óscar: "Para mí es un experimento de ponerse en la piel del otro para entender”. Otro de los temporales que ha tenido que capear el festival ha sido la presentación de ‘No me llame Ternera’, la polémica entrevista-documental de Jordi Évole al exjefe de ETA. No es la primera vez que un documental incómodo levanta ampollas, pero en esta ocasión más de 500 personas pidieron su retirada de la programación. Según Rebordinos, "lo sorprendente de todo esto es esa gente que te pide que censures una película. Nos pedían que retiráramos la película sin verla".