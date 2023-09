Informe Semanal: Raphael, ¿y mañana, qué? | RTVE Play

Este sábado, además, el programa habla de Raphael... con Raphael. Le ha estado siguiendo en los últimos meses, durante los que ha presentado su último álbum, ‘Victoria’, que ha sido compuesto y producido por Pablo López, que no se lo pensó dos veces cuando el artista le propuso trabajar juntos. Ahora está en plena gira, pero a quien es uno de nuestros artistas más internacionales de los últimos tiempos no le pesan ni sus 80 años de edad ni los 62 que lleva sobre los escenarios. Ese es su hábitat natural y, como él cuenta, "la música es la vida... y tener al público enfrente o alrededor o encima... pero tenerlo ahí. Es que no sabes lo que es ver en un concierto mío a cinco generaciones". Y así lo ha comprobado ‘Informe Semanal’ en La Maestranza de Sevilla, donde los fans confiesan que hasta "pierden el aliento" cuando tratan de comprar una entrada para verle. Su hijo, Manuel Martos, con quien trabaja, cree que la clave de su éxito está en "cómo ha sabido adaptarse a diferentes tiempos, siempre reinventándose".

Este reportaje desvela también cómo es Raphael en su día a día. Por ejemplo, no le gusta "contar batallitas", tampoco es de lo que cantan en casa y siempre está pensando en el mañana: "Sabemos que estás haciendo una cosa y él ya está pensando en lo siguiente", nos asegura Manuel Martos. El cantante cree que es "porque le temo a mañana”.