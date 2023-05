Informe Semanal - ¿Racismo en el fútbol?

Los insultos racistas a Vinicius Jr., el delantero del Real Madrid, han puesto al fútbol español y a parte de la sociedad en el centro de un problema que viene de lejos: el racismo y la intolerancia en el deporte. La condena ha sido unánime, también más allá de nuestras fronteras. Desde la ONU, el gobierno de Biden o el de Lula da Silva, que ha destacado los orígenes del jugador brasileño y que ha pedido medidas a la FIFA y a la Liga española. Su presidente, Javier Tebas, no cree que España ni el fútbol español sean racistas. Desde la Federación, Luis Rubiales cree, sin embargo, que "lo primero que tenemos que reconocer es que tenemos un problema de educación, de racismo...".



De momento, ha habido tres detenciones por lo ocurrido. Lo investiga la Fiscalía y la Asociación de Futbolistas y el Movimiento contra la Intolerancia han presentado una denuncia conjunta. No es la primera vez que Vinicius Jr. sufre ataques racistas. También tuvo que luchar contra ello en su país, donde empezó a jugar muy joven. A sus casi 23 años es uno de los mejores jugadores del mundo. Tatiana Mantovani, corresponsal de TNT Sports Brasil, confirma que "ha sufrido con el racismo toda su vida y ha decidido que si él puede hacer algo, lo va a hacer y lo está haciendo". Desde SOS Racismo Madrid, Sarahi Sarami Boleko considera que el estadio de fútbol "es un espacio donde las emociones están a flor de piel y se dicen cosas que no se dirían en la calle, porque es un espacio impune".



'Informe Semanal' intenta responder a por qué ha habido ahora esta repercusión y si lo que ha pasado en Mestalla es o no reflejo de nuestra sociedad. Los protocolos puestos en marcha contra el racismo no parecen ser suficientes. Desde la Liga, piden un régimen sancionador propio. En la normativa vigente, se contempla suspender partidos, algo que sí ha ocurrido en otros países europeos. Garth Sothgate, el entrenador de Inglaterra, espera que "surja algo positivo de todo esto porque creo que se ha convertido en un tema central en todo el mundo. Y solo puede ayudar a provocar un cambio". Es un partido que deben jugar todas las instancias y que debe empezar desde la educación en la infancia, porque el odio es un delito y merece la más absoluta condena.