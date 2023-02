Informe Semanal - El perreo imparable del reguetón

'Informe semanal' se interesa por el fenómeno generacional que arrasa en la industria de la música y que traspasa fronteras. El reguetón nació hace más de 20 años en un barrio marginal de Puerto Rico y ha conquistado el mundo con artistas como Bad Bunny, J. Balvín, C. Tangana o Quevedo. Aunque ha evolucionado, las canciones de este género han sido tachadas de machistas y es bien conocido el apego de sus letras al sexo explícito. En este reportaje capitaneado por Curra Luengo y Jesús Iglesias, hablamos con una de las principales representantes femeninas del reguetón en nuestro país. Bad Gyal defiende que la mujer, como el hombre, pueda expresar sus deseos sexuales y sus fetiches sin tapujos.



Ella, que lleva tan solo 7 años en la música, tiene ya 5 discos de oro y 19 de platino. Cree que las normas han cambiado y que la industria exige ahora estar en las redes sociales y sacar sencillos en lugar de, como antes, hacer un álbum y luego descansar, nos dice. También entrevistamos a Juan Magán, considerado el artífice de introducir el reguetón en este lado del Atlántico. Está convencido de que este género ha llegado para quedarse: "se va a quedar, va a seguir evolucionando, cada artista que irrumpa en la escena de una manera muy transgresora dejará de serlo porque con la edad nos sucede a todos".



Y no olvidamos la figura del productor, clave en el reguetón. Kabasaki, lleva más de 15 años dedicado a postproducir y cree que estamos en la era de la colaboración: "En internet, no hay reglas... Porque si tú tienes 1 millón de seguidores y yo tengo 2 millones, si lo mezclamos los dos, eso hace ya que tenga una canción que casi se triplique". En este reportaje, también escuchamos voces en contra de este fenómeno musical como Martín Llade, experto en música clásica de RNE, para quien el reguetón es "la mercantilización de la música llevada al extremo más grande y que además explota, sobre todo a través de las letras, un machismo escandaloso". Pero, en este ámbito, los jóvenes llevan la batuta.