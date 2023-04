Informe Semanal - El nuevo mayo francés

Los ocho sindicatos franceses, unidos en una intersindical por primera vez en la historia, preparan un 1 de mayo que promete ser caliente. Las protestas no han cesado desde que se conoció la voluntad del Gobierno de Macron de reformar la edad de jubilación. Y, al final, la ley de pensiones ha sido aprobada por decreto y exige una cotización mínima de 43 años, la más alta de Europa. De entrada, retrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 años y es la norma más impopular en Francia de los últimos 17 años. Los que lideran las movilizaciones aseguran que continuarán para evitar que la Ley se aplique el 1 de septiembre. Carolina Lopera, consejera de Predictis, una empresa asesora de inversiones, dice que "nadie llega antes de los 67 a tener esos años cotizados. Es muy difícil tener 43 años cotizados en una vida como la actual".



Así, desde el pasado mes de enero, no han cesado las protestas. Han sido doce jornadas de huelga general, como la de los basureros en marzo cuando miles de toneladas de desechos invadieron las calles de París. O la de los ferroviarios, uno de los sectores que, junto a los funcionarios o empleados públicos, tiene una serie de privilegios históricos que también se modifican con la nueva ley. El descontento se percibe con diferentes formas de movilización, como las caceroladas allí donde aparece algún miembro del gobierno. Macron insiste en que esta reforma es necesaria si se quiere asegurar el sistema de pensiones a partir de 2030. Desde la oposición, como el partido de Francia Insumisa, tercera fuerza en la Asamblea Nacional, hablan de falta de democracia y de consenso social. Su líder, Jean-Luc Melenchon, dice: "Somos un país en lucha muy dura, muy frontal, eso es la verdad. Vamos a ver quién gana al final".



La joven Mathilde Caillard, tecnoactivista del 'movimiento Alternatiba', se ha convertido en un símbolo de las revueltas, con su protesta en forma de baile y tecno. La llaman "La Marianne" de estos tiempos, la mujer que representa la libertad guiando al pueblo. Ella cuenta que "lo realmente importante es que si, en algún momento, he encarnado algo es una determinación, una voluntad de no rendirse y de la esperanza. Y eso le ha dado ánimos a la gente y ganas de implicarse, de ir a las manifestaciones y de politizarse". Al descontento por la Ley se suma la situación económica de toda Europa. La inflación ha hecho subir los precios de los alimentos en más de un 16% y los salarios apenas se han tocado.