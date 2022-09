Informe Semanal - Nuevo curso, nueva ley

Más de 8 millones de alumnos de enseñanzas no universitarias han empezado las clases en colegios e institutos. En este nuevo año escolar empezarán a aplicarse, en los cursos impares, algunos de los principales cambios de la Lomloe, la actual ley de Educación. Uno de los cambios más destacados es la forma de aprender y de evaluar, por competencias, con más equilibrio entre el conocimiento de la teoría y la práctica y menos peso de la parte memorística. La digitalización se abre paso en los nuevos programas, que incluyen también nuevos enfoques transversales en contenidos relacionados con la inclusión, el cambio climático o la igualdad de género.



A partir de ahora, repetir curso será algo excepcional, y en secundaria se podrá pasar con dos suspensos. "En España, a los 15 años, casi un 30 por ciento de los alumnos ha repetido", afirma el sociólogo Mariano Fernández Enguita, y eso, concluye "no tiene sentido". Es un tema que levanta polémica. "La repetición reduce la motivación, reduce el esfuerzo...reduce el aprendizaje, es decir, en promedio es mala para los alumnos", opina el economista Lucas Gortazar. "El foco lo tenemos que poder en que los estudiantes estén aprendiendo", insiste el pedagogo Jesús Manso, que alerta de que no se puede quitar la repetición "sin garantizar que estamos implementado medidas que garantizan los aprendizajes de esos estudiantes".