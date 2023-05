Informe Semanal - Una nueva vida por delante

Las últimas crisis internacionales, como la guerra de Ucrania o el regreso de los talibanes al poder en Afganistán, provocaron la llegada de miles de refugiados a Europa y, concretamente, a nuestro país. España acogió a más de 2.000 afganos y a más de 170.000 ucranianos. 90.000 continúan aquí. En este reportaje, cuentan cómo es su vida y cómo está siendo su integración. Su principal preocupación es encontrar trabajo, ya que las ayudas del sistema de acogida expiran a los dos años de residencia y a algunos sólo les quedan unos meses para valerse por ellos mismos. Anna tuvo que escapar de la ciudad ucraniana de Dnipro casi al principio de la invasión rusa y dice que "no es posible vivir siempre esperando. Tú puedes esperar una semana, un mes, pero ya pasó un año y nosotros no sabemos cuándo va a terminar todo".



Ahmed y Sofía, un matrimonio procedente de Afganistán, cuentan que cuando huyeron de su país "lo único que pensamos fue sacar a los niños y llevarlos a un sitio seguro. No había pensado cómo íbamos a vivir. Habrá trabajo, habrá viviendas, habrá casa...". Saboor vive con su familia en un piso de la Cruz Roja en Toledo. Sus hijos ya hablan perfectamente castellano. Para él y su mujer, Wahira, es más complicado aprenderlo: "El 90% de las familias afganas que están en España están teniendo ese problema. Pero yo espero que esto se arregle y que podamos tener alguna oportunidad". Mientras buscan trabajo, dedican su tiempo a ayudar a los afganos que siguen llegando desde países como Irán o Pakistán.