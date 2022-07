La Cumbre de Madrid marca el inicio de una nueva etapa en la Alianza Atlántica, que se amplia y redefine su estrategia para adaptarse a una época de confrontación entre potencias iniciada con la invasión rusa de Ucrania. Con la apertura de la puerta de entrada de la OTAN a Suecia y Finlandia, la Alianza crecerá por el Báltico y se reforzará sobre todo en el flanco este.

Un equipo de Informe Semanal ha estado en la base de la OTAN en Lituania, en la que España tiene 130 militares y 8 aviones de combate en estado de alerta de reacción rápida para cumplir una misión de policía aérea en el Báltico. La misión existe desde que Lituania entró en la OTAN, en 2004. Con la guerra de Ucrania “la misión no ha cambiado”, nos dice el teniente coronel Soto, jefe del destacamento Vilkas, pero sí las precauciones, que se extreman “para evitar que cualquier malentendido se pudiera malinterpretar y generar una escalada que no queremos”, afirma

La invasión rusa de Ucrania ha creado un nuevo marco en el que la OTAN intenta prepararse para hacer frente a una multiplicidad de amenazas, a la de Rusia, la más directa y significativa, pero también al desafío de China. La guerra en Ucrania ha hecho cambiar la percepción que los ciudadanos tienen sobre esas amenazas. En España, un 52 por ciento de los encuestados por el Real Instituto Elcano “perciben que Rusia representa una amenaza directa a la seguridad nacional española”, nos dice su director, el historiador Charles Powell. Los españoles empiezan también a ver “de forma más sistémica” a Marruecos como una amenaza a su seguridad, añade, aunque no tanto por el temor a un ataque militar a Ceuta y Melilla, sino más bien por “la utilización aviesa que las autoridades marroquíes puedan hacer de ciertos instrumentos de presión, el más obvio, la inmigración”.

En su nuevo concepto estratégico, la OTAN busca prepararse frente a retos como los ataques híbridos y afina el lenguaje sobre la cláusula de defensa mutua al precisar que el compromiso es defender la soberanía e integridad territorial de todos sus miembros en cada centímetro de su territorio. Para cumplir sus nuevos objetivos, la OTAN pretende que sus miembros destinen a Defensa como mínimo el 2 por ciento de su PIB, lo que supone un presupuesto de casi un billón y cuarto de euros.