Informe Semanal - Las noches romanas de Mérida

El programa asiste a un auditorio con más de 2.000 años de historia y que, hoy, sigue siendo un lugar perfecto para la representación: El teatro romano de Mérida, Patrimonio de la Humanidad desde 1993, fue inaugurado en el siglo I a. C. y vivir la experiencia transporta al espectador a aquella época no solo por el entorno, sino también a través de unas piezas clásicas que imprimen carácter al festival. Entre piedras milenarias, el actor Esteban Ballesteros, intérprete de 'Los Gemelos', se confiesa: "Tienes delante a 3.000 personas y, arriba, un cielo estupendo, estrellado... y tú eres un insignificante puntito, un actor que está actuando en este universo. Y te preguntas qué haces aquí...".



Sobre cada una de las obras, Jesús Cimarro, el director del Festival de Teatro Clásico, dice que "estamos hablando de temas de hace 2.000 años que son de rabiosa actualidad" porque casi todas se traen a nuestros días. Estos días, la actualidad también pasa por la aparente censura que otros ayuntamientos de la geografía española están aplicando a varias obras de teatro: desde Valdemorillo, en Madrid, donde se ha cancelado ‘Orlando’ de Virginia Wolf a Briviesca, en Burgos, donde no se va a representar una obra sobre un maestro republicano fusilado. A Silvia Abril, protagonista en Mérida de 'Las asambleístas', le sorprende que "alguien tema una función de teatro. El teatro es un lugar para reivindicar, para expresarse y comunicar". Es lo que hacen en la comedia griega en la que interviene. En ella, un grupo de mujeres llega a la Asamblea para reivindicar sus derechos, pero tienen que ir disfrazadas de hombres.



"Si las piedras hablaran, tendrían muchas cosas que contar", añade Abril. Este verano, el festival alcanza las 69 ediciones, aunque en realidad como certamen cumple ya 90 años, cuando Margarita Xirgu, leyenda de la escena española, estrenó en 1933 una 'Medea' adaptada por Unamuno. Entonces, se recuperaron las ruinas romanas que habían permanecido enterradas y olvidadas durante cientos de años. Después, la guerra y la posguerra paralizaron toda su actividad cultural y tuvieron que pasar 19 años hasta que las representaciones pudieron regresar en 1954, cuando José Tamayo dirigió 'Edipo'. "Pensar", nos dice la actriz Pepa Rus, "que hace dos mil años ya estaban aquí haciendo teatro es algo fervoroso. Hay algo de fe... de magia".