Informe Semanal - No estás sola

Cada tres horas se produce en España una denuncia por violación y los datos demuestran que va a más. ‘Informe Semanal’ ha entrado en el Área Central de Violaciones Sexuales de los Mossos d'Esquadra, un departamento pionero creado hace dos años. Es la primera vez que un equipo de televisión accede a la unidad anteriormente conocida como UCAS. El caso Dani Alves, la violación grupal en Castelldefels o la agresión sexual de Igualada, son algunas de las investigaciones en las que ha intervenido. Kira Estrada, una de sus miembros, explica que son "un grupo mayoritariamente formado por mujeres, en el que estamos formados y sensibilizados en el abordaje de las violencias sexuales".

La coordinación entre policía, sanitarios, jueces, fiscales o psicólogos forenses es clave para que el agresor acabe condenado. La atención y la asistencia son primordiales para las víctimas de violencia sexual, que muchas veces sufren una doble victimización.

Además, aporta el testimonio de una joven: "Ojalá hubiera tenido la suerte, con 18 años, de que alguien me hubiera dicho: mira, te va a pasar esto, pero te vamos a ayudar". Su relato es desgarrador: "Nadie te prepara para esto, nadie te dice qué tienes que hacer cuando algo así ocurre". Desde la unidad especializada de los Mossos que nos ha permitido compartir varias jornadas, nos dicen que es muy importante que la víctima sienta que no está sola, "que la estamos apoyando y que si necesita denunciar en un sitio más cómodo para ella, nosotros nos desplazamos hasta allí".

Alexandra García Tabernero, fiscal de la Audiencia Provincial de Barcelona, asegura que la cifra de las víctimas que se atreven a denunciar es bajísima: "según la ONU, solo entre el 6 y el 20 por ciento". Precisamente por eso, es muy importante evitar la victimización secundaria, como nos explica la abogada María José Varela: "hay que evitar repeticiones de declaraciones, evitar determinadas preguntas que afecten a su intimidad ". Para ello, la Fiscalía General de Estado aboga por una reforma que amplíe los supuestos de prueba para estos casos. Porque, para las víctimas, "es una tortura. ¿Por qué me están exigiendo que vuelva a describirlo absolutamente todo?" El juez José Villodre reconoce que "están sometidas a interrogatorios mucho más incisivos que la víctima de cualquier otro delito".