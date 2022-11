Informe Semanal - Mujeres, protección y penas

La reciente entrada en vigor de la 'Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual', más conocida como ‘Ley del Solo Sí es Sí’, ha supuesto un gran avance en la lucha contra la eliminación de la violencia de género, por la unificación de delitos y la puesta en valor del consentimiento. Sin embargo, algunas figuras delictivas están menos penadas que con la anterior ley, lo que ha llevado a la revisión de sentencias y, en algunos casos, a la excarcelación temprana de agresores.



Algunos órganos consultivos del proceso legislativo, como el CGPJ, aseguran que lo venían advirtiendo desde que, hace más de dos años la ley inició su estudio y tramitación. Para la magistrada Victoria Rosell, actualmente delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, mienten "los que ahora se quieren apuntar que lo advirtieron. Nadie lo advirtió en ningún órgano constitucional. Es verdad que hay una deriva muy conservadora en el Consejo, que ya no encaja con la mayoría parlamentaria". Juan Manuel Fernández, vocal del CGPJ responde, a ‘Informe Semanal’ que los ataques desde el Ministerio de Igualdad "son intolerables y que su peor consecuencia es que quiebran la confianza de las mujeres en la Justicia".



El programa también ha hablado con Teresa Hermida, abogada de la víctima de "la manada" en 2016, que asegura que toda esta situación "está siendo una pesadilla, pero no por la ley, sino por la interpretación que de ella se hace" y porque lleva inevitablemente a una revictimización de las personas que han sufrido la brutalidad de una violación como en el caso de su defendida. Ahora, todos los ojos están puestos en el Tribunal Supremo que, en los próximos días tras el posicionamiento de la Fiscalía General del Estado a favor de no rebajar las penas, también unificará criterios.