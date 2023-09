Informe Semanal - Marruecos, el grito del silencio

Hay silencios ensordecedores como los que se ha encontrado en un Marruecos resquebrajado por uno de los terremotos más mortíferos que ha sufrido en el último siglo. ‘Informe Semanal’ ha viajado al Alto Atlas para conocer, de cerca, lo que ha quedado tras la devastación en varias aldeas. Allí, la vida se ha detenido y, ahora, solo hay llanto, destrucción y -como decimos- silencio. Pero, son muchas las voces que claman al cielo para que la vida -al menos, como la conocían- vuelva lo antes posible. Las cifras hablan, a esta hora, por sí solas: 3.000 muertos y más de 5.600 heridos.

En la localidad de Mulay Brahim, Mustafá Ichidi, entrenador de un equipo de fútbol infantil, cuenta que ha perdido a dos de sus chavales. Y lo que antes era un lugar de juego y entretenimiento, ahora sirve de alojamiento precario para los que se han quedado sin nada. Cerca del 80% de las casas son inhabitables.

En Talat N'Yaaqoub, Fátima pudo sobrevivir: "todos nuestros vecinos fallecieron. Ya no queda nadie. Todo se fue... se fue la casa y, con ella, todo. Incluso la vida se fue...". Ella, como tantos otros, se refugia en la religión para poder soportar el dolor. El techo se les cayó encima, pero ella, su marido y su hija lograron sobrevivir. Lahcen Boughroumt, profesor de Matemáticas, había llegado a esta aldea hace poco más de un año y muestra desesperado la que iba a ser su nueva clase. La escuela ha quedado muy dañada como las más de 500 de toda la región: "Me encuentro con mis alumnos y les pregunto por los demás... Hay quienes me dicen que fallecieron, otros me dicen que están heridos y otros... que han perdido a sus padres".

El seísmo ha golpeado a los más pobres. Carolina García, de 'Alianza por la Solidaridad', reconoce que "la población está en shock", aunque desde el primer momento los marroquíes se volcaron en ayudar a los damnificados. Durante los primeros días, las carreteras se llegaron a colapsar con vehículos cargados de comida, ropa y medicamentos. Todos agradecen esa solidaridad, aunque no cubre todas las necesidades y está la incógnita del futuro más cercano. La tardía reacción de Mohammed VI y el rechazo de ayuda proveniente de países como Francia han incrementado esa incertidumbre.