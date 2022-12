Informe Semanal - Ley trans, tiempo de prórroga

El Proyecto de Ley que regulará los derechos de las personas trans, a debate durante los dos últimos años, ha evidenciado las distintas sensibilidades dentro del gobierno de coalición. Esas diferencias también se han trasladado a la calle. 'Informe Semanal' desgrana cuáles son las reflexiones que han llevado a plantear las últimas demoras en su tramitación. Algunas tienen que ver con la autodeterminación de género en los menores. La semana que viene se aclarará, en la Comisión de Igualdad, si prosperan los cambios que propone el PSOE, como el que todos los menores, hasta 16 años, necesiten autorización judicial para cambiar de sexo.

La ampliación del período de enmiendas llevó a Carla Antonelli a darse de baja en el PSOE después de muchos años de política y militancia. Para ella, el retraso en la tramitación parlamentaria de la ley podría mermar derechos consolidados y, en su opinión, solo responde a una "guerra de intereses" en la que "las personas trans nos hemos convertido en moneda de cambio". La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha subrayado que las enmiendas del PSOE no buscan el acuerdo. Mientras, los socialistas insisten en que su interés es que la norma salga del Congreso con toda la protección jurídica posible. Laura Gutiérrez, de la Alianza contra el borrado de mujeres, asegura que "todas las leyes de protección de la mujer podrían quedar anuladas porque la ley no se está articulando con garantías ni científicas ni deontológicas ni legales".

El reportaje de Irene Vaquerizo y Juana Martín cuenta con distintas voces del feminismo, pero especialmente aborda varias historias personales, como la de Niurka Gibaja, teóloga y activista LGTBI, que asegura que esta ley servirá para su reconocimiento legal y "para no tener que ir justificándome cada vez que voy a buscar trabajo... o evitar situaciones de transfobia". También Encarni Bonilla, de la Asociación Chrysallis, y su hijo Marc. A ella le parece "injusto que se nos juzgue y se nos quiera tutelar como si no fuéramos responsables de nuestros actos".