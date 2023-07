Informe Semanal - El escribidor de nuestra vida

El programa se adentra en el particular universo de Manuel Alejandro, el compositor que ha conquistado el mundo con sus más de 600 canciones. Manuel Alejandro nació y se crió en Jerez de la Frontera. Por eso el programa viaja hasta allí, hasta la patria también de Lola Flores y de José Mercé, quien coincide con el autor de ‘Yo soy aquel’ o ‘Procuro olvidarte’ que "si Manuel Alejando no hubiera nacido aquí, no escribiría así".

Además, habla con quien comenzó todo, Raphael. Manuel Alejandro dice que los artistas le han dado el 80% de cada canción. Raphael contesta que "él a mí me ha dado el mil por mil. Ten en cuenta que yo empecé con él y estoy agradecido.... Es que, para mí, ha hecho tesoros". Tesoros que forman parte de la banda sonora de nuestra vida como ‘Qué sabe nadie’, ‘Digan lo que digan’, ‘Como yo te amo’, ‘Cuando tú no estás’ o ‘En carne viva’. Más de 100 canciones solo para el colosal artista. En este reportaje, también se volverá a ver y escuchar la potencia de la voz de Rocío Jurado con canciones igualmente inolvidables, ‘Señora’, ‘Lo siento mi amor’, ‘Se nos rompió el amor’ o ‘Si amanece’, y a Julio Iglesias con ‘Manuela’ o ‘Que no se rompa la noche’.