Informe Semanal: Y de gira... a Barcelona | RTVE Play

Informe semanal trata de indagar en las razones por las que Barcelona, este año, se ha convertido en el principal destino de las giras de los artistas internacionales. Neo Sala, Fundador y director de Doctor Music Conciertos dice que "este año ha sido excepcionalmente generoso con Barcelona en número de conciertos. ¿El porqué? Depende de mil factores. De la gira europea, de la disponibilidad de los recintos...". Luis Hidalgo, crítico musical, cree que "lo que ha pasado este año no va a volver a pasar: Coldplay con cuatro conciertos, Springsteen con dos, Beyoncé, Harry Styles, The Weekend...". Para Albert Salmerón, de la Asociación de Promotores Musicales, la cuestión está en la situación geográfica privilegiada de la ciudad: "la proximidad con la frontera francesa, está a 150 km con la frontera, lo cual facilita acceso de los equipos de los artistas que a veces vienen con decenas y decenas de tráileres y, por carretera, se hace muchísimo más corto que ir a otras ciudades". La conectividad aérea también juega a favor de la Ciudad Condal.



También hay otro factor a tener en cuenta: la disponibilidad de recintos adecuados. Tanto el Estadio Olímpico como el Palau Sant Jordi disponen de más plazas que la mayoría del resto. Y, a más aforo, más entradas y más ingresos. Así lo reconoce una joven fan de Chris Martin: "Es que no hay un espacio como este". Albert Salmerón coincide en que "Barcelona disfruta en estos momentos de tener el Estadio Olímpico, con un aforo importante que no tiene actividad deportiva habitual con lo cual ha facilitado que se puedan celebrar conciertos fuera de las fechas de verano". Pero la situación podría dar un giro el próximo año por las obras en el Camp Nou, que obligarán al Barça a jugar en el Estadio Olímpico la próxima temporada. A esto se suma la finalización de la remodelación del Bernabéu, en Madrid, el próximo verano, que facilitará la acogida de grandes eventos, como el de Taylor Swift, el 30 de mayo de 2024, que será el primer gran concierto del nuevo estadio. Y, por el momento, la artista estadounidense no tiene pensado recalar en otro lugar de España.



Lo cierto, como nos asegura el crítico musical Luis Hidalgo, es que "Barcelona ha sido históricamente una capital de conciertos internacionales. De hecho, los primeros, las grandes giras que pasaron por nuestro país pasaron por Barcelona: Los Beatles, Los Stones…". Y más datos: "El Doctor Music Festival en el 95 fue el primer experimento de gran festival estilo Woostok que se hizo en nuestro país, porque el Espárrago y Benicasim eran mucho más pequeños y tenían menos aspiraciones. Aquí en los años 90 nació el Primavera Sound y el Sónar que son dos festivales internacionales de referencia. Es decir, que el hecho que haya tradición, no solo implica recuerdos y nostalgia, sino también la formación de público y el hábito de consumo de música en directo".