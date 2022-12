Informe Semanal - La generación Z y el sexo

Cada día, ocho personas se infectan de VIH en España. Casi la mitad de los nuevos diagnósticos fueron tardíos, según Vigilancia Epidemiológica del VIH y SIDA en España. Las cifras de Infecciones de Transmisión Sexual, como la sífilis, la gonorrea o la clamidia, se han disparado en los últimos años. El aumento del número de parejas sexuales, la relajación en el uso del condón, la proliferación de prácticas de riesgo, como mezclar sexo con drogas, o el inicio cada vez más temprano de las relaciones están detrás del aumento de casos. Aunque también hay que sumar la mejora de las pruebas diagnósticas. ‘Informe Semanal’ profundiza en cómo ven el sexo las generaciones más jóvenes y qué consecuencias tienen para la salud las prácticas de riesgo.

El reportaje, que lideran Isabel Ojeda y Joan Albert Planell, entrevista a numerosos jóvenes sobre cómo son sus relaciones sexuales o si saben la diferencia entre el VIH y el SIDA. Hay respuestas sorprendentes. Y es que como señala el Doctor Bonaventura Clotet, presidente de la Fundación Lucha contra las Infecciones, "muchos jóvenes creen que esto es una enfermedad vintage, que no les afecta". Pero, aunque el tratamiento contra el SIDA ha dado un salto de gigante, solo en España se detectaron el año pasado 2.000 nuevos casos y casi la mitad fue un diagnóstico tardío.

A Dominique Cubells le diagnosticaron VIH a finales de los 80, y dice que entonces era una sentencia de muerte. Advierte que ahora "no es una pastillita y ya está". Esa pastillita tiene efectos secundarios. Para no desarrollar el SIDA existe la PREP, otra pastilla que previene la infección, aunque se mantengan relaciones sexuales sin protección. Educación sexual y concienciación es lo más importante. Cómo tener en cuenta que en este momento "hay una epidemia clarísima de sífilis", según el doctor Martí Vall, del hospital Trias i Pujol.