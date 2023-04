Informe Semanal - Ellas danzan en Ramadán

En Marruecos, hay muchas mujeres bailando al caer la tarde, en plena ruptura del ayuno. La ley no lo prohíbe y ellas se sienten libres para poder hacerlo. Las nuevas generaciones son capaces de convivir con la tradición y el ritual del Ramadán, sin dejar de hacer su vida, sin retroceder en sus derechos. Para Amina: "Cuando bailo, me siento libre. Puedo hacer lo que quiero, como los hombres de Marruecos, que pueden hacer lo que quieran".

Amina y Hajar son dos apasionadas del baile que quieren recuperar las tradicionales danzas y vestidos femeninos, pero sin tener que dar ni un paso atrás en los suaves avances hacia la igualdad conseguidos por la mujer marroquí: "Por supuesto que el Ramadán es más difícil para las mujeres que para los hombres.

A la mujer siempre le toca encargarse de todo durante este mes, sobre todo, de preparar la comida". Y eso que, ante el islam, hombres y mujeres son supuestamente iguales. El Corán tampoco hace diferencias en teoría, pero sí en la práctica y están recogidas en los Hadices, las palabras supuestamente atribuidas al Profeta transmitidas de manera oral, de generación en generación.

En la Escuela de Predicadoras de Rabat, la primera de un país musulmán, hay chicas que aprenden a recitar el Corán. Se encargan de impartir un islam más moderado para evitar la radicalización de los jóvenes, aunque ellas no podrán ser nunca imanes. Y aunque no está escrito, se recomienda que las mujeres con la menstruación no acudan al templo y, en Ramadán, tampoco ayunen. Johanna Buisson, profesora de filosofía ética y estudios islámicos, dice que esta interpretación "está relacionada con una lectura misógina, que dice que la menstruación es una impureza. Por tanto, se trata de mantener a la mujer alejada de la Mezquita, del Corán y del rezo".