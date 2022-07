El rebote del turismo veraniego da respiro a la economía ante el horizonte de un otoño complicado por la elevada inflación. Informe Semanal analiza cómo se preparan algunos de los principales sectores económicos para hacer frente a los retos que les esperan en la segunda parte del año. La economía “sigue teniendo tirón”, por la recuperación del turismo y las exportaciones, nos cuenta Raymond Torres, director de coyuntura y análisis internacional de Funcas. Pero advierte de que “a la vez tenemos una tendencia recesiva cada vez mas potente” y de que la situación a la vuelta del verano será complicada.

El turismo vive un momento dorado, según reconoce el sector. Para otoño, esperan un bajón, pero no ven señales de alarma. ”El efecto champán se va a diluir, pero no preveo una catástrofe”, asegura Fernando Gallardo, de Alianza Hostelera. Jorge Marichal, presidente de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos, destaca también que ese sector “ha demostrado que es capaz de poder lidiar con esto, que es un sector resiliente” y que buscarán soluciones.

Hemos estado en la recolección de cereal y en explotaciones ganaderas de Castilla y León. La agricultura y la ganadería ven un horizonte lleno de nubarrones, nos dicen, con una cosecha de cereal un 30 por ciento menor que el año pasado y unos costes disparados en la energía, los piensos y los fertilizantes.

La industria tiene depositadas sus esperanzas en los proyectos estratégicos que se preparan al amparo de los fondos europeos de recuperación. El más importante es el del coche eléctrico. En Barcelona hemos estado con Wayne Griffiths, presidente de Seat y Cupra. Su grupo lidera uno de los proyectos, condicionado, nos dice a las ayudas europeas. “Son inversiones muy grandes y hay mucho riesgo, pero la alternativa de no hacerlo no existe, no hay plan B”, afirma. Desde el gobierno, Reyes Maroto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, asegura que ”ahora mismo hay recursos suficientes para poder financiar” los 13 proyectos vinculados al coche eléctrico. Recursos públicos que, recuerda, deben completarse con los fondos privados que aportan las empresas.