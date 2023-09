Informe Semanal - Dinamarca, después del petróleo

La invasión rusa de Ucrania, hace ya año y medio, propició nuevos retos energéticos que, a su vez, llevaron a la Unión Europea a tomar decisiones drásticas para, entre otras cosas, combatir la inflación y -de paso- reducir la dependencia de Rusia. Se han logrado amplios avances en cuanto al petróleo, pero no en relación al gas que gestiona Moscú. La situación sigue siendo complicada. Por eso, ‘Informe Semanal’ echa esta semana la vista atrás: hacia el año 1973. Hace 50 años, la guerra de Yom Kipur en Oriente Próximo llevó a la primera gran crisis del petróleo. Fue, entonces, cuando algunos países como Dinamarca -obligados por una situación provocada- decidieron cambiar de modelo.

El país escandinavo se propuso reinventarse y pedalear hacia una revolución sostenible. Mette, una vecina de Copenhague, recuerda que sus padres tenían una casa muy grande y que ella y su hermana vivían en el primer piso hasta que, en el 73, "mis padres dijeron que costaba mucho calentarla y nos fuimos todos a vivir a la planta baja. Los domingos sólo había coches para emergencias y no nos podíamos duchar más de una vez a la semana". Los daneses fueron de los primeros en crear un Ministerio de Medio Ambiente y, allí, hoy en día, hay guarderías en plena naturaleza en las que los más pequeños aprenden a disfrutarla y a respetarla desde temprana edad. Dan Jorgensen, el responsable del Gobierno danés en materia de Política Climática, cuenta que "no vimos la crisis del 73 como algo perjudicial, sino al contrario. Y, precisamente por haberlo afrontado de esa manera, desarrollando nuevas fuentes de energía, nos hemos vuelto un país competitivo y rico en el proceso".

La electricidad procede fundamentalmente de la energía eólica, de la que es pionera, y la última aventura energética pasa por cancelar la extracción de gas y petróleo en el mar y usar las tuberías ya existentes para inyectar CO2 en el suelo, de forma líquida. Sin embargo, cinco décadas después, las organizaciones ecologistas critican que el país aún mantenga "un doble lenguaje", como apunta Caroline Lyneffeholm, de 'Klimabevagelsen': "Somos muy buenos en marcarnos objetivos, pero lo que nos llega de los expertos es que aún estamos a mitad de camino. Incluso, bajo el riesgo de perder metas alcanzadas. Sabemos que van a seguir extrayendo más petróleo y gas del Mar del Norte". No todo es "verde". Ni siquiera en Dinamarca.