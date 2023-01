Informe Semanal - La cosecha del cine español

De Sundance a Berlín, de Cannes a Venecia, pasando por San Sebastián. En 2022, todo certamen internacional de cine tuvo presencia española. Tras un año recogiendo frutos más allá de nuestras fronteras, lo mejor de nuestro cine se encamina hacia los Goya 2023, que se celebrarán en Sevilla dentro de dos semanas.



‘Informe Semanal’ analiza la madurez renovada de una industria en la que desde hace tiempo están destacando voces tan potentes como las directoras Carla Simón, que ya recibió el Oso de Oro en la Berlinale con 'Alcarràs', y Alauda Ruiz de Azúa, realizadora de 'Cinco Lobitos' o, también, Rodrigo Sorogoyen, autor de 'As bestas', que lidera las nominaciones con 17.



Ha sido un año pródigo en historias bien contadas, mucho talento femenino, deslocalización y diversidad de miradas. Tres de las cinco candidatas a mejor película están dirigidas por mujeres. Lo mismo ocurre en el apartado de dirección novel, premio al que aspira Carlota Pereda con 'Cerdita': "Una película de género es más difícil de levantar si eres mujer y eso está cambiando".



Carla Simón asegura que "estamos en el camino, con la certeza de que esto no es una moda, de que estamos aquí para quedarnos y seguir haciendo cine. Porque lo natural es que, si somos la mitad del mundo, debemos contar la mitad de las historias".



María Guerra, presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, destaca que "la política de ayudas por género empezó en 2018 y, entonces, había un 8% de directoras en España. En el 2022, hemos estado en el 51%". Rodrigo Sorogoyen añade que ha surgido una nueva generación que no solo está haciendo muy buenas primeras películas, también muy buenas segundas y "eso está para quedarse".