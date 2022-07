El Reino Unido se prepara para la nueva etapa que abre la dimisión de Boris Johnson. La situación es particularmente compleja en Irlanda del Norte, donde dos meses después de las elecciones no consiguen formar nuevo gobierno, mientras crecen los reproches ante los supuestos engaños del aún primer ministro británico. Un equipo de Informe Semanal ha viajado hasta allí para recabar datos y testimonios sobre la situación.

“Hay mucho malestar sobre cómo el gobierno británico está gestionando el Protocolo del Brexit”, asegura la analista política Amanda Ferguson, que añade que esa gestión “no solo está causando inestabilidad política, sino también dudas sobre la posición y reputación del Reino Unido”. Algunos acusan abiertamente a Johnson de haber engañado a Irlanda. “Nos aseguró a todos los granjeros que no permitiría una frontera en el mar de Irlanda… ¿Y qué paso luego?, que se comió sus palabras”, se queja el ganadero David Steele.

Los unionistas, que han perdido por primera vez unos comicios, responsabilizan de sus malos resultados a Johnson por la firma del protocolo. “Sabíamos que no iba a funcionar nunca, y lo firmó de todas maneras, pero después negó haber acordado que se estableciera una frontera en el mar de Irlanda”, afirma Doug Beattie, del Partido Unionista del Ulster. Para él “Johnson es parte del problema, pero se puede solucionar”.

En estos momentos, Irlanda del Norte tiene un gobierno en funciones con muchas limitaciones. Los unionistas probritánicos impiden la formación de un nuevo ejecutivo presidido por la ganadora de las elecciones, Michelle O’Neil, la líder del Sinn Féin, antiguo brazo político del IRA y partidario de la unificación de Irlanda. El entendimiento es imprescindible porque el Acuerdo de Viernes Santo, que puso fin al conflicto armado, obliga a que al frente del gobierno haya un responsable unionista y uno republicano irlandés.