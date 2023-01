Informe Semanal - Adiós al Papa emérito

Durante estos días, en los que más de 200.000 personas llegaron a acudir al interior de la Basílica de San Pedro para despedirse de él y contemplar su cuerpo antes de ser enterrado, se ha analizado su legado. También su figura, ensombrecida especialmente por su predecesor, Juan Pablo II, y tan diferenciada de su sucesor, el papa Francisco.

"Lo cierto es que tenía, al menos, dos caras", nos ha dicho José Manuel Vidal, director de 'Religión Digital': "Por un lado, fue un papa tierno, místico... muy espiritual. Por otro lado, ofrecía una cara más dura, de hombre atormentado". Coincide con el sacerdote, periodista e historiador Jesús de las Heras en que "era un papa intelectual y no de gestos ni de masas", aunque el también deán de la catedral de Sigüenza cree que a Joseph Ratzinger hay que releerlo "sin prejuicios" para "ir más allá de su papel como guardián de la doctrina de la fe" y saber destacar sus logros como el acercamiento, por primera vez, a víctimas de abusos o su interés por la transparencia de las cuentas vaticanas.

Fueron cuestiones ante las que -según algunos- él no pudo avanzar más. De las Heras insiste en que "lo que hizo, lo sabemos, pero lo que no pudo hacer, lo suplió con la renuncia” y, ahí, estarían las razones "de salud y morales" que esgrimió para dar un paso al lado. José Manuel Vidal recuerda que Benedicto XVI "se sentía rodeado de lobos", una expresión que solía utilizar para referirse a los miembros de la curia romana "que desde dentro le hacían la vida imposible".