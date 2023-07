Informe Semanal - 29/07/23

La resaca del 23J

Tras las elecciones del pasado domingo, parece que los resultados obligan a unas negociaciones que, de no prosperar, llevarían al bloqueo institucional y, por tanto, a una nueva cita en las urnas. Ganó el PP, pero lejos de la mayoría que apuntaban los sondeos. Alberto Núñez Feijóo insiste en intentar la investidura a pesar de que los números, por el momento, no cuadran. Los votos de VOX y el escaño de UPN no alcanzan. Por la izquierda, las posibilidades de reeditar un gobierno de coalición progresista entre el PSOE y Sumar -que se ha estrenado en las urnas con 30 escaños- son factibles, pero no menos complicadas.



Y de gira... a Barcelona

Además, en el programa de este sábado, Informe semanal trata de indagar en las razones por las que Barcelona, este año, se ha convertido en el principal destino de las giras de los artistas internacionales.