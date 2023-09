Informe Semanal: Informe Semanal - 23/09/23 | RTVE Play

El último carbón

La central térmica de As Pontes, la más grande de nuestro país, cierra sus puertas después de 47 años dominando el paisaje y marcando el paso de la economía de la zona. ‘Informe Semanal’ ha recorrido sus instalaciones para hablar con sus responsables y trabajadores del futuro que les espera. Hay muchos planes de reconversión en marcha y en juego está la creación de nuevos empleos tanto directos como de empresas auxiliares. La pérdida de competitividad del carbón, la contaminación que genera y el aumento del coste del derecho de emisiones de CO2 están obligando a acelerar la transición verde, superada en parte la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania.

Raphael, ¿y mañana, qué?

Este sábado, además, el programa habla de Raphael... con Raphael. Le ha estado siguiendo en los últimos meses, durante los que ha presentado su último álbum, ‘Victoria’, que ha sido compuesto y producido por Pablo López, que no se lo pensó dos veces cuando el artista le propuso trabajar juntos. Ahora está en plena gira, pero a quien es uno de nuestros artistas más internacionales de los últimos tiempos no le pesan ni sus 80 años de edad ni los 62 que lleva sobre los escenarios. Ese es su hábitat natural y, como él cuenta, "la música es la vida... y tener al público enfrente o alrededor o encima... pero tenerlo ahí. Es que no sabes lo que es ver en un concierto mío a cinco generaciones".