Informe Semanal - 22/07/23

La trampa del Mediterráneo

‘Informe semanal’ viaja a bordo del Geo Barents, el buque de Médicos Sin Fronteras que se encarga de rescatar a migrantes desesperados que intentan llegar a Europa. En solo dos días han conseguido salvar a casi 500 personas. Ha sido testigos de esos rescates y de cómo, para localizarlos por estas fechas, basta con entrar en aguas internacionales y descubrir cómo navegan hacinados en destartaladas embarcaciones de hierro y madera. Detrás de cada uno, hay una historia dramática. La mayoría prefiere morir en el mar a seguir malviviendo en su país. En su viaje, descubrieron que el infierno también está en Túnez o en Libia.



Compras, ventas y redes sociales

‘Informe semanal’ analiza cómo los dispositivos móviles, las aplicaciones y las redes sociales han transformado la manera de comprar y vender. En el mundo, más de 1.600 millones de usuarios han hecho compras por internet. Participación, diversión y descubrimiento para quienes compran y oportunidad para conectar con millones de personas para los que venden.

El digital y las tiendas físicas pueden seguir coexistiendo. Tanta hiperconectividad puede llevarnos a un momento continuo de compra y estímulo. Es la cara y la cruz de este tipo de consumo.



El escribidor de nuestra vida

El programa se adentra en el particular universo de Manuel Alejandro, el compositor que ha conquistado el mundo con sus más de 600 canciones. Manuel Alejandro nació y se crio en Jerez de la Frontera. Por eso el programa viaja hasta allí, hasta la patria también de Lola Flores y de José Mercé, quien coincide con el autor de ‘Yo soy aquel’ o ‘Procuro olvidarte’ que "si Manuel Alejando no hubiera nacido aquí, no escribiría así".

Además, habla con quien comenzó todo, Raphael. Manuel Alejandro dice que los artistas le han dado el 80% de cada canción.