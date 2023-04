Informe Semanal - 22/04/23

Caso Negreira: el Barça, bajo sospecha

‘Informe Semanal’ aborda las claves del ‘Caso Negreira’. El presidente del Barcelona se ha presentado ante la prensa para negar que el Barça haya comprado árbitros: "El Club no ha cometido ningún delito y este no es un caso de corrupción deportiva". Los pagos a Negreira, según dijo, "corresponden a la elaboración de informes técnicos-arbitrales". Asimismo, Joan Laporta ha acusado al Real Madrid, el único club que de momento se ha personado como acusación particular, de haber controlado los comités deportivos durante 70 años y, además, de haber sido el equipo de la dictadura. Esto, a raíz de que el club blanco respondiera con un polémico vídeo en el que daba a entender la predilección de Franco por el equipo azulgrana.

La Liga también se ha personado como acusación particular en este caso que salió a la luz hace poco más de dos meses. Javier Tebas, su presidente, también ha hablado esta semana y, a pesar del duro cruce de acusaciones que ha habido, no cree que el Barcelona haya comprado árbitros: "lo que creemos es que, en esos pagos, hay indicios de que querían influir en algo". El exdirectivo del Barça, Toni Freixa, tampoco cree que el Barça comprase partidos: "siempre nos hemos sentido perjudicados porque el centro de poder está en Madrid".



No estás sola

Cada tres horas se produce en España una denuncia por violación y los datos demuestran que va a más. ‘Informe Semanal’ ha entrado en el Área Central de Violaciones Sexuales de los Mossos d'Esquadra, un departamento pionero creado hace dos años. Es la primera vez que un equipo de televisión accede a la unidad anteriormente conocida como UCAS. El caso Dani Alves, la violación grupal en Castelldefels o la agresión sexual de Igualada, son algunas de las investigaciones en las que ha intervenido. Kira Estrada, una de sus miembros, explica que son "un grupo mayoritariamente formado por mujeres, en el que estamos formados y sensibilizados en el abordaje de las violencias sexuales".

La coordinación entre policía, sanitarios, jueces, fiscales o psicólogos forenses es clave para que el agresor acabe condenado. La atención y la asistencia son primordiales para las víctimas de violencia sexual, que muchas veces sufren una doble victimización.

Además, aporta el testimonio de una joven: "Ojalá hubiera tenido la suerte, con 18 años, de que alguien me hubiera dicho: mira, te va a pasar esto, pero te vamos a ayudar". Su relato es desgarrador: "Nadie te prepara para esto, nadie te dice qué tienes que hacer cuando algo así ocurre". Desde la unidad especializada de los Mossos que nos ha permitido compartir varias jornadas, nos dicen que es muy importante que la víctima sienta que no está sola, "que la estamos apoyando y que si necesita denunciar en un sitio más cómodo para ella, nosotros nos desplazamos hasta allí".



Ellas danzan en Ramadán

En Marruecos, hay muchas mujeres bailando al caer la tarde, en plena ruptura del ayuno. La ley no lo prohíbe y ellas se sienten libres para poder hacerlo. Las nuevas generaciones son capaces de convivir con la tradición y el ritual del Ramadán, sin dejar de hacer su vida, sin retroceder en sus derechos. Para Amina: "Cuando bailo, me siento libre. Puedo hacer lo que quiero, como los hombres de Marruecos, que pueden hacer lo que quieran".

Amina y Hajar son dos apasionadas del baile que quieren recuperar las tradicionales danzas y vestidos femeninos, pero sin tener que dar ni un paso atrás en los suaves avances hacia la igualdad conseguidos por la mujer marroquí: "Por supuesto que el Ramadán es más difícil para las mujeres que para los hombres.

A la mujer siempre le toca encargarse de todo durante este mes, sobre todo, de preparar la comida". Y eso que, ante el islam, hombres y mujeres son supuestamente iguales. El Corán tampoco hace diferencias en teoría, pero sí en la práctica y están recogidas en los Hadices, las palabras supuestamente atribuidas al Profeta transmitidas de manera oral, de generación en generación.