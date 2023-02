Informe Semanal - 18/02/23

Desde los escombros

Los terremotos que asolaron gran parte de la frontera turco-siria han dejado, de momento, más de 42.000 muertos. ‘Informe Semanal’ comprueba sobre el terreno las prisas de algunas autoridades por demoler cuanto antes los restos de los edificios afectados para retomar la normalidad, aunque va a ser difícil para la población.



Un equipo de enviados especiales ha recorrido varias localidades a un lado y otro de esa frontera, corroborando la fortaleza humana: cuando ya no quedaban esperanzas, aún seguían siendo rescatadas personas con vida después de 10 días sepultadas bajo los escombros.



Saura, retrato de un artista

Fallecía a los 91 años un día antes de recibir el Goya de Honor, una semana antes de que se estrenara su última película, el documental ‘Las paredes hablan’ y a tan solo unos días del estreno de su obra de teatro ‘Lorca por Saura’. Su hija Anna, cuenta en este reportaje lo que su padre le contó en los últimos momentos: "Ya no puedo más, me dijo. Pero hasta entonces, estuvo activo, corrigiendo textos de su obra de teatro. Él no asimilaba que se fuese a morir".