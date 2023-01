Informe Semanal - 14/01/23

Irán, velos y turbantes

'Informe Semanal' viaja en exclusiva a Irán. Las protestas en la calle han puesto contra las cuerdas al régimen. Cada vez son más las ejecuciones y los detenidos por las revueltas a raíz de la detención y muerte bajo custodia, en septiembre, de la joven Mahsa Amini por no llevar bien colocado el velo islámico. A la crisis social en Irán se une una situación económica desesperada, con una hiperinflación del 48% en el último año.



Brasil, después del caos

El asalto de los bolsonaristas a los tres poderes del Estado hizo contener la respiración a medio mundo. El presidente Lula Da Silva ha anunciado que buscará a quienes financiaron la incitación al golpe de Estado y que lo pagarán con la fuerza de la ley. En este reportaje se analiza la importancia de que los militares no lo apoyaran.



Next Generation: planes de futuro

Ponemos cara a algunos de los proyectos beneficiados en España por los fondos de recuperación europeos que nacieron para reparar la economía tras la pandemia y abonar un futuro más sostenible y digital.